Massa Merusak Gerai Indomaret di Pamekasan, Ini Masalahnya

jpnn.com - Massa melakukan perusakan toko ritel Indomaret di Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur saat unjuk rasa menolak pembangunan minimarket itu pada Rabu (7/10/2026).

Ratusan orang yang mengatasnamakan alumni, santri dari sejumlah pondok pesantren di Kecamatan Palengaan itu berunjuk rasa ke lokasi ritel Indomaret di Desa Panaan, Palengaan, menuntut pengelola tidak melanjutkan pembangunan.

Massa juga datang dengan membawa alat berat, lalu membongkar bangunan toko, merusak papan nama, dan sejumlah alat bangunan lainnya.

"Untung petugas dari Polres Pamekasan bisa melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pendekatan dan imbauan langsung, sehingga bangunan tidak hancur total," kata Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama.

Personel Polres Pamekasan tetap mengedepankan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Mengenai tindakan yang terjadi di lokasi, pihak kepolisian siap melakukan langkah hukum sesuai prosedur.

"Polres Pamekasan akan menindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan," tuturnya.

Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Lampung Ditembak Mati karena Menyerang Polisi

Pihak kepolisian turut mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait untuk tetap menahan diri, menjaga ketenangan, serta menyerahkan seluruh proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum dan musyawarah yang kondusif.

Sebelum aksi anarkistis terjadi, sekelompok massa yang mengatasnamakan alumni, santri dan ulama Kecamatan Palengaan terlebih dahulu menyampaikan aspirasi kepada Pemkab Pamekasan tentang penolakan pembangunan toko ritel Indomaret itu.