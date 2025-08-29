Massa Pedemo di DPR Masih Bertahan Hingga Malam, Pagar Samping Jebol, Begini Kondisi Terkini
jpnn.com, JAKARTA - Massa pengunjuk rasa masih bertahan di depan kompleks parlemen, Jakarta, hingga Jumat malam hari. Pendemo, bahkan menjebol sebagian pagar yang berada di samping gedung wakil rakyat tersebut.
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB yang berada di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Setelah pagar itu jebol, sejumlah orang dari massa aksi masuk ke dalam kompleks parlemen sambil membawa sejumlah barang, baik bambu, batu, maupun botol air mineral. Namun sesaat setelahnya, aparat Brimob dan TNI menghalau massa itu dan mendorong mundur.
Setelah massa kembali ke luar area parlemen, aparat TNI membentuk barikade secara fisik untuk menggantikan pagar yang jebol tersebut. Massa kemudian melakukan aksi pembakaran, dan melemparkan barang-barang, termasuk menyalakan petasan.
"Teman-teman mohon bersabar, ada abang-abang kalian dari TNI. Mohon kerja samanya," kata seorang polisi melalui pengeras suara.
Polisi pun mengimbau kepada massa untuk tak melakukan aksi anarkis karena sudah diberikan waktu yang panjang untuk menyampaikan aspirasi. Polisi pun menyatakan tak ingin bentrok dengan massa aksi.
"Kami tak ingin bentrok, silakan keluar," kata dia.
Massa pun kemudian beberapa kali mencoba kembali masuk ke kompleks parlemen. Di sisi lain, aparat Brimob pun tetap membuat barikade dengan tameng untuk menghalau massa.(antara/jpnn)
Massa pengunjuk rasa masih bertahan di depan kompleks parlemen, Jakarta, hingga Jumat malam hari.
