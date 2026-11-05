Massa Pendukung Jokowi dan Roy Suryo & Dokter Tifa, Lebih Banyak Mana?

jpnn.com - JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada hari ini, Kamis 5 November 2026.

Massa dari dua kubu, yakni pendukung Jokowi dan kelompok pro Roy Suryo, diperkirakan akan berada di sekitar PN Jaktim.

Menyikapi kondisi tersebut, sebanyak 1.200 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya persidangan.

"Dari pihak keamanan, kami menyiapkan sekitar 1.200 personel untuk mengamankan kawasan PN Jakarta Timur selama jalannya persidangan," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra di Jakarta, Kamis.

Unsur gabungan tersebut terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur.

Menurut Andre, pengerahan personel gabungan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama berlangsungnya persidangan.

Apalagi, kehadiran Jokowi diperkirakan menarik perhatian masyarakat, termasuk massa dari dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Kedua kelompok tersebut, yakni pendukung Jokowi dari organisasi Projo serta kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan, diperkirakan turut hadir di sekitar lokasi persidangan