Massa PPPK dan P3K PW Ancam Geruduk Istana, Simak Kalimat Bu Rini
jpnn.com - JAKARTA – Massa gabungan PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) berencana menggelar aksi demo besar-besaran dengan sasaran Istana Negara.
Aksi demo besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu dan PPPK Paruh Waktu direncanakan digelar pada Juni-Juli mendatang.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika menjelaskan alasan digelarnya aksi turun ke jalan.
Bu Rini mengatakan, mereka sudah cukup bersabar menunggu jawaban Istana Negara terhadap surat-surat yang sudah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan bahwa aliansi PPPK PW Indonesia hanya ingin menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Jangan sampai presiden hanya mendapatkan informasi yang tidak utuh.
"Karena belum ada respons atas dua surat yang sudah kami layangkan kepada presiden, wakil presiden, Komisi II DPR RI, dan Kemendagri, Aliansi PPPK PW Indonesia akhirnya memutuskan untuk kembali menindaklanjuti surat tersebut," kata Rini kepada JPNN, Rabu (6/5/2026).
Aliansi PPPK Paruh Waktu mendesak pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mendukung percepatan peralihan status menjadi PPPK penuh waktu.
Selian itu, pengalihan pembiayaan gaji ke APBN karena banyak pemda mengalami keterbatasan fiskal daerah. Regulasi mengenai hal ini bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres.
