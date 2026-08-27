Massa yang Hendak Demo di DPR Diperiksa Polisi Secara Acak
jpnn.com, JAKARTA - Polri melakukan pemeriksaan secara acak terhadap peserta aksi yang menuju kawasan parlemen atau Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis.
Hal itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan mencegah masuknya barang-barang yang dapat mengganggu ketertiban selama penyampaian aspirasi.
Pantauan ANTARA di lokasi hingga pukul 10.00 WIB, massa terus berdatangan menuju depan Gedung DPR.
Petugas keamanan terlihat melakukan penjagaan dan pemeriksaan terhadap sejumlah peserta aksi yang melintas menuju kawasan tersebut.
Pemeriksaan dilakukan secara acak untuk memastikan peserta aksi tidak membawa benda-benda yang berpotensi membahayakan serta menjaga agar kegiatan penyampaian pendapat berlangsung tertib dan aman.
Selain melakukan pemeriksaan, polisi juga menutup sejumlah akses jalan menuju kawasan parlemen.
Arus kendaraan yang hendak menuju kawasan tersebut dialihkan melalui Jalan Gerbang Pemuda.
Layanan transportasi umum TransJakarta juga mengalami penyesuaian.
Sejumlah massa yang hendak mengikuti aksi demo di DPR menjalani pemeriksaan secara acak oleh polisi.
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