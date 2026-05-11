Master Control Room Jadi Andalan PIK Jaga Keamanan Kawasan Selama 24 Jam

jpnn.com - JAKARTA - Pantai Indah Kapuk terus memperkuat standar keamanan kawasan. Pengawasan dilakukan selama 24 jam melalui sistem terintegrasi yang menggabungkan teknologi pemantauan, petugas keamanan, dan kontrol akses di setiap kluster.

Kawasan modern seperti PIK membutuhkan sistem keamanan yang bekerja cepat dan konsisten. Aktivitas penghuni, pengunjung, dan pelaku usaha berlangsung hampir sepanjang hari. Karena itu, rasa aman menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar fasilitas tambahan.

Master Control Room menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan kawasan. Dari ruang kendali tersebut, kondisi lapangan dipantau secara real time melalui kamera CCTV berteknologi canggih.

Di Pantai Indah Kapuk, keamanan menjadi bagian dari tata kelola kawasan. Sistem pemantauan tidak hanya diarahkan untuk mengawasi titik tertentu, tetapi juga memastikan situasi kawasan tetap terkendali dari waktu ke waktu.

Pemantauan dilakukan nonstop selama 24 jam. Pola ini membuat petugas dapat mengetahui kondisi lapangan lebih cepat apabila terjadi situasi yang membutuhkan penanganan.

Keamanan kawasan juga ditopang oleh tim security profesional. Mereka disiagakan untuk menjaga ketertiban, membantu pengunjung, dan melakukan respons awal ketika ada situasi yang perlu ditangani.

Tidak hanya itu, penerapan double gate system di setiap kluster turut memperkuat pengamanan kawasan. Sistem ini memberikan lapisan kontrol akses tambahan melalui pengaturan arus masuk dan keluar.

Dengan sistem tersebut, setiap akses menuju lingkungan hunian dapat terpantau lebih baik. Penghuni maupun tamu juga melewati proses kontrol yang lebih tertata sebelum masuk ke area kluster.