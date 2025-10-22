Masters of the World 2025 Angkat Ketangguhan dan Empati Pria

jpnn.com, MALAYSIA - Agensi internasional Beam Artistes resmi memperkenalkan ajang perdana Masters of the World (MOTW) dalam sebuah pelantikan dan konferensi pers yang digelar di Ombak Kitchen, Setapak, Malaysia.

Acara ini menghadirkan suasana hangat dan inspiratif dengan partisipasi delegasi dari berbagai negara.

Masters of the World menjadi platform unik yang dirancang untuk merayakan bukan hanya kekuatan fisik pria, tetapi juga ketangguhan emosional dan spiritual mereka.

Pendiri sekaligus CEO Beam Artistes, Samuel Seow, menyebut ajang ini sebagai gerakan redefinisi tentang makna menjadi seorang pria di era modern.

“Untuk menguasai dunia, pertama-tama kita harus belajar menguasai diri sendiri. Setiap luka dan kegagalan mengajarkan kami arti sejati dari ketahanan dan kedamaian,” ujar Seow dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Ajang Masters of the World 2025 menghadirkan 16 delegasi dari 12 negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Yunani, dan Afrika Selatan.

Mereka akan berkompetisi dalam dua kategori — Masters dan Elite — dengan puncak acara berlangsung di Starlight Arena, Petaling Jaya, pada 20 Oktober 2025.

Kompetisi ini menonjolkan nilai kedewasaan dan pengalaman, di mana usia bukan menjadi batasan. Delegasi tertua, Yu Cheng Chao (71 tahun), seorang profesor dan pengusaha asal Taiwan, turut membuktikan bahwa ketangguhan sejati tidak mengenal usia.