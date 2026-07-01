Masuk 16 Besar Piala Dunia 2026, Meksiko Ketemu Inggris atau Kongo
jpnn.com - MEXICO CITY - Satu dari tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, Meksiko, menjadi tim ke-7 yang mengantongi tiket 16 Besar.
Meksiko lulus ke 16 Besar setelah mengalahkan Ekuador 2-0 pada 32 Besar di Mexico City Stadium, Mexico City, Rabu (1/7) siang WIB.
Pertandingan Meksiko vs Ekuador sempat tertunda lantaran cuaca; hujan dan petir, sekitar 60 menit.
Setelah situasi aman dan laga digelar, Meksiko yang didukung lebih dari 80 ribu fan di tribune tampil galak.
fifa
Meksiko pun akhirnya merasakan kemenangan di fase knock out Piala Dunia setelah perempat final Piala Dunia 1986 -saat itu juga sebagai tuan rumah.
El Tri -salah satu julukan Timnas Meksiko, lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026 menyusul Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, dan Prancis. Di 16 Besar, Meksiko akan berhadapan dengan pemenang laga Inggris vs Kongo (kick off 23.00 WIB malam nanti). (fifa/jpnn)
fifa
Meksiko menjadi tim ke-7 yang menembus 16 Besar Piala Dunia 2026. Kamu sudah tahu kan enam yang lain..
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala Dunia 2026: Pemain Jerman Saling Lempar Tanggung Jawab saat Adu Penalti?
- Tak Mabuk Kemenangan, Prancis Akui Paraguay Ancaman Serius
- Piala Dunia 2026 Jadi Akhir Pahit Manuel Neuer Bersama Timnas Jerman
- Kylian Mbappe Rebut Takhta Lionel Messi di Piala Dunia 2026
- Piala Dunia 2026: Mbappe Cetak Brace, Prancis Singkirkan Swedia
- Belum Aman! Meksiko Vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026 Ditunda