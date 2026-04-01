Masuk Babak Baru, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Siap Syuting

jpnn.com, JAKARTA - Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati memasuki babak baru menjelang dimulainya proses syuting yang dijadwalkan pada 7 April 2026.

Rumah produksi Sinergi Pictures bersama Ben Film menggelar acara syukuran pada Senin, 30 Maret 2026, sebagai penanda kesiapan produksi.

Momen tersebut juga menandai rampungnya sesi pembacaan naskah secara menyeluruh (big reading) sekaligus kesiapan adaptasi novel karya Brian Khrisna yang telah meraih status mega best seller untuk diangkat ke layar lebar.

Seiring dengan persiapan produksi, deretan pemain yang terlibat dalam film ini turut mencuri perhatian publik.

Film ini menghadirkan sejumlah nama, seperti Benidictus Siregar, Chicco Kurniawan, Ence Bagus, Fajar Nugra, hingga Tika Panggabean dan Zulfa Maharani.

Selain itu, sejumlah aktor lain seperti Nita Gunawan, Teuku Rifnu Wikana, Jourdy Pranata, Dewi Irawan, hingga Jose Rizal Manua turut memperkuat jajaran pemain. Kehadiran mereka dinilai mampu menghadirkan karakter yang beragam dan kuat.

Perpaduan antara wajah baru dan aktor berpengalaman menjadi daya tarik tersendiri bagi film ini. Hal tersebut sekaligus menunjukkan upaya produksi untuk menjangkau penonton dari berbagai kalangan.

Sutradara Kuntz Agus mengatakan, kekuatan utama cerita terletak pada karakter yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.