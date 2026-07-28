Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Menkeu Purbaya Tunggu Titah Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ikuti perintah Bapak Presiden,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa.
Dia mengaku belum mengetahui detail nama-nama kandidat calon Gubernur BI seusai Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Senin (27/7).
Purbaya mengaku bahwa dirinya secara pribadi belum mengetahui daftar mendetail mengenai nama-nama kandidat yang tengah digodok untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Spekulasi bursa calon pemimpin bank sentral ini menyeruak tak lama setelah Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (27/7) lalu.
“Belum, belum ada perintah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok yang akan menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia usai menerima pengunduran dirinya.
Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo baru menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu (26/7), sehingga belum ada pembahasan mengenai calon Gubernur BI yang definitif.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai bursa pencalonan Gubernur BI kepada hak prerogatif Presiden Prabowo.
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