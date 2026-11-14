Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Sultan Tegaskan DPD RI Dukung Pilihan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan pihaknya akan mendukung dan menyukseskan transisi pemilihan wakil presiden yang baru.

Dengan gestur menggengkan kepala, Sultan mengabaikan pertanyaan wartawan terkait namanya turut disebut dalam bursa calon wapres yang akan diusulkan President Prabowo Subianto.

"Posisi dan tugas DPD RI adalah menyukseskan dan mendukung siapapun dan kapanpun nama yang akan diusulkan oleh president Prabowo," ujar mantan aktivis KNPI itu kepada awak media di Gedung Nusantara 5 pada Jumat (13/11).

Sultan mengatakan sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa proses mundurnya Mantan wapres Gibran Rakabuming Raka berlangsung dengan aman dan damai.

"Kita wajib bersyukur proses ini berlangsung aman dan damai. Dan sekali tugas DPD RI adalah untuk menyukseskan proses pergantian Wapres," ungkapnya.

Menurut Sultan, peristiwa politik ini menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk melakukan konsolidasi Nasional Dan mengakhiri perseteruan politik.

"Selama dua tahun ini energy bangsa kita habis terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Ke depan dengan wapres terpilih kita ingin fokus membangun bangsa acara optimal," ujar Sultan.(fri/jpnn)



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