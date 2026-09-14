Masuk Forbes 30 Under 30 Asia, Christian Wilfandio Pilih Rayakan Pernikahan Berkonsep Mafia Style

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kesibukannya mengembangkan Se'Indonesia hingga memiliki lebih dari 300 cabang yang bukan berbasis waralaba, Co-Founder dan Owner Se’Indonesia Christian Wilfandio Rewah, memilih merayakan hari pernikahannya dengan cara yang sederhana, hangat, dan personal.

Bersama sang pujaan hati Maria Theresia Waleng Emar, Christian menggelar sebuah intimate wedding di MTen, Jakarta, dengan konsep unik bertajuk Mafia Style.

Christian dikenal sebagai salah satu pengusaha muda Indonesia yang aktif membangun bisnis sekaligus menekuni dunia olahraga. Kiprahnya mengembangkan Se’Indonesia membawanya masuk dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2026, yang menghimpun 300 anak muda paling berpengaruh dan inspiratif dari berbagai sektor di kawasan Asia-Pasifik.

Di luar dunia bisnis, Christian juga merupakan pemain Tim Nasional Mini Soccer Indonesia. Ia pernah membawa nama Indonesia berlaga dalam ajang Intercontinental Cup 2026 di Roma, Italia.

Kedekatan Christian dengan dunia olahraga juga tercermin melalui Se’Indonesia. Selain terus bertumbuh sebagai salah satu jaringan kuliner lokal dengan perkembangan pesat, Se’Indonesia juga turut aktif dalam memberikan dukungan kepada sejumlah klub sepak bola papan atas Tanah Air, seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Borneo FC, dan klub-klub lainnya.

Meski telah memiliki lebih dari 300 cabang dan mendapat pengakuan dari Forbes Asia, serta menjalani peran sebagai atlet nasional, Christian tidak menginginkan pernikahan yang berlebihan. Baginya, hari bahagia tersebut bukan tentang seberapa besar pesta yang diselenggarakan, melainkan tentang berbagi momen sakral bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang yang memiliki arti penting dalam perjalanan hidupnya bersama Maria.

“Se’Indonesia mungkin sudah tumbuh menjadi lebih dari 300 cabang, tetapi untuk pernikahan, saya dan Maria justru menginginkan sesuatu yang sederhana, intimate, dan benar-benar bisa kami nikmati bersama orang-orang terdekat. Bagi kami, yang terpenting bukan seberapa besar acaranya, tetapi seberapa berarti setiap orang yang hadir di dalamnya,” ujar Christian.

Intimate Wedding Menjadi Pilihan Generasi Muda