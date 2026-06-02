menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Masuk Fortune Southeast Asia, Jasa Raharja Raih Penghargaan Lingkungan Kerja Terbaik

Masuk Fortune Southeast Asia, Jasa Raharja Raih Penghargaan Lingkungan Kerja Terbaik

Masuk Fortune Southeast Asia, Jasa Raharja Raih Penghargaan Lingkungan Kerja Terbaik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jasa Raharja meraih penghargaan tingkat internasional setelah masuk Fortune Southeast Asia 2025. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan masuk dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2025. Dalam daftar perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik di kawasan Asia Tenggara tersebut, Jasa Raharja menempati peringkat ke-56.

Penghargaan ini disusun berdasarkan hasil Trust Index Survey yang dikembangkan oleh Great Place To Work, dengan melibatkan lebih dari 550.000 respons terverifikasi dari ribuan karyawan di berbagai perusahaan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Penilaian dilakukan terhadap organisasi yang dinilai mampu membangun budaya kerja yang kuat, tingkat kepercayaan tinggi, serta pengalaman kerja yang positif bagi para karyawan.

Baca Juga:

Direktur SDM Umum, dan Teknologi Informasi Jasa Raharja, Rubi Handojo menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Jasa Raharja atas kontribusi dan komitmen yang telah diberikan sehingga perusahaan memperoleh pengakuan tersebut.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Jasa Raharja yang selama ini terus menjaga budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

“Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat dan penuh kepercayaan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kinerja terbaik bagi masyarakat,” ujar Rubi.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat transformasi budaya kerja yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Bagi kami, membangun tempat kerja yang baik bukan hanya tentang menciptakan kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mampu menumbuhkan rasa memiliki, semangat kolaborasi, dan ruang untuk berkembang bersama,” kata Rubi.

Jasa Raharja menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan masuk dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI