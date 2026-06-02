Masuk Fortune Southeast Asia, Jasa Raharja Raih Penghargaan Lingkungan Kerja Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan masuk dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2025. Dalam daftar perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik di kawasan Asia Tenggara tersebut, Jasa Raharja menempati peringkat ke-56.

Penghargaan ini disusun berdasarkan hasil Trust Index Survey yang dikembangkan oleh Great Place To Work, dengan melibatkan lebih dari 550.000 respons terverifikasi dari ribuan karyawan di berbagai perusahaan di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Penilaian dilakukan terhadap organisasi yang dinilai mampu membangun budaya kerja yang kuat, tingkat kepercayaan tinggi, serta pengalaman kerja yang positif bagi para karyawan.

Baca Juga: Kronologi Fortuner Terjun ke Parit di OKU Timur

Direktur SDM Umum, dan Teknologi Informasi Jasa Raharja, Rubi Handojo menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Jasa Raharja atas kontribusi dan komitmen yang telah diberikan sehingga perusahaan memperoleh pengakuan tersebut.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan Jasa Raharja yang selama ini terus menjaga budaya kerja yang kolaboratif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

“Kami percaya bahwa lingkungan kerja yang sehat dan penuh kepercayaan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan kinerja terbaik bagi masyarakat,” ujar Rubi.

Dia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat transformasi budaya kerja yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Bagi kami, membangun tempat kerja yang baik bukan hanya tentang menciptakan kenyamanan bagi karyawan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mampu menumbuhkan rasa memiliki, semangat kolaborasi, dan ruang untuk berkembang bersama,” kata Rubi.