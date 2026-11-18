jpnn.com, JAKARTA - Didimax mencatatkan hasil positif dalam Rating Pialang Berjangka periode Juli–September 2026 yang dipublikasikan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Pencapaian tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat kualitas layanan dan profesionalisme di industri perdagangan berjangka Indonesia.

Dalam materi pemeringkatan tersebut, Didimax tercantum dalam jajaran perusahaan dengan hasil penilaian teratas. Hasil ini turut memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan industri perdagangan berjangka, khususnya dalam layanan transaksi valuta asing atau forex.

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Didimax menilai kualitas pelayanan, transparansi informasi, dan profesionalisme menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan nasabah.

Karena itu, perusahaan terus berupaya meningkatkan standar operasional, kompetensi sumber daya manusia, serta kualitas layanan agar sesuai dengan kebutuhan pelaku perdagangan berjangka.

Selain pelayanan, edukasi trading juga menjadi salah satu fokus pengembangan perusahaan. Didimax mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perdagangan berjangka, analisis pasar, serta pengelolaan risiko sebelum melakukan transaksi.

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Upaya tersebut dinilai penting mengingat perdagangan forex dan instrumen berjangka memiliki risiko yang perlu dipahami oleh setiap pelaku pasar.

Perusahaan juga berupaya meningkatkan kualitas komunikasi agar nasabah memperoleh informasi yang relevan terkait aktivitas perdagangan.