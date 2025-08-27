Masuk Kalender Nasional, Karang Asem Festival Siap Jadi Magnet Wisata Sumsel
jpnn.com, JAKARTA - Karang Asem Festival (KAF) 2025 resmi menjadi bagian dari kalender pariwisata nasional.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyatakan mendukung penuh festival yang kini memasuki tahun keempat.
Ajang budaya ini diyakini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Sumsel, khususnya ke Kabupaten Muara Enim.
“Ini pencapaian luar biasa. Sebuah acara yang berawal dari ide warga kini menjadi event nasional. Kami tentu mendukung penuh,” kata Herman Deru usai menerima audiensi panitia KAF di Griya Agung, Selasa (26/8).
Menurut Gubernur, KAF tidak hanya memperkuat identitas budaya Sumsel, tetapi juga berperan besar dalam menggerakkan sektor ekonomi kreatif.
“Festival ini adalah bukti sinergi antara budaya dan ekonomi,” jelasnya.
Herman Deru juga mengungkapkan rencananya untuk hadir pada pembukaan festival. “Saya akan upayakan hadir karena saya belum pernah menyaksikan langsung,” ungkapnya penuh antusias.
Dia juga menekankan pentingnya pengamanan ekstra, mengingat acara berlangsung pada malam hari. “Keamanan harus jadi prioritas agar pengunjung merasa aman,” tegasnya.
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyatakan mendukung penuh festival yang kini memasuki tahun keempat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Dukung Diplomasi Budaya, Ekonomi, & Pengembangan SDM Unggul di Brisbane
- Sektor Aviasi dan Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Nasional
- Lippo Cikarang Dukung Kemandirian Ekonomi Lewat Etalase UMKM Lokal
- Pemerintah Bakal Luncurkan Kereta Khusus Petani, Begini Modelnya
- Sumsel Penyumbang Kasus HIV Tertinggi, Hingga Juli Capai 537 Kasus
- Syukurlah Rupiah Aman Meski Demo Memanas