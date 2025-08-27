Masuk Kalender Nasional, Karang Asem Festival Siap Jadi Magnet Wisata Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Karang Asem Festival (KAF) 2025 resmi menjadi bagian dari kalender pariwisata nasional.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menyatakan mendukung penuh festival yang kini memasuki tahun keempat.

Ajang budaya ini diyakini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Sumsel, khususnya ke Kabupaten Muara Enim.

Baca Juga: Perum Bulog Sumsel Menargetkan Penyaluran Beras SPHP Mencapai 44 Ribu Ton

“Ini pencapaian luar biasa. Sebuah acara yang berawal dari ide warga kini menjadi event nasional. Kami tentu mendukung penuh,” kata Herman Deru usai menerima audiensi panitia KAF di Griya Agung, Selasa (26/8).

Menurut Gubernur, KAF tidak hanya memperkuat identitas budaya Sumsel, tetapi juga berperan besar dalam menggerakkan sektor ekonomi kreatif.

“Festival ini adalah bukti sinergi antara budaya dan ekonomi,” jelasnya.

Herman Deru juga mengungkapkan rencananya untuk hadir pada pembukaan festival. “Saya akan upayakan hadir karena saya belum pernah menyaksikan langsung,” ungkapnya penuh antusias.

Dia juga menekankan pentingnya pengamanan ekstra, mengingat acara berlangsung pada malam hari. “Keamanan harus jadi prioritas agar pengunjung merasa aman,” tegasnya.