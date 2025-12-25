Masuk Kawasan Wisata Lembang, Sopir Bus Pariwisata Dites Urine
jpnn.com, LEMBANG - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat melakukan tes urine terhadap sejumlah sopir bus pariwisata yang memasuki kawasan wisata Lembang.
Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan pengemudi bebas dari konsumsi alkohol dan obat terlarang.
Di hari pertama libur Natal 2025, sebanyak 12 sopir bus pariwisata dilakukan tes urine.
Sejauh ini belum ditemukan adanya pengemudi bandel yang terkonfirmasi menggunakan narkotika maupun obat terlarang.
"Tadi tes urine, belum ada yang positif. Mudah-mudahan semuanya bagus, tadi ada 12 sopir yang kami tes urine," kata Kepala BNN Bandung Barat Agus Widodo di Cikole, Lembang, KBB, Kamis (25/12).
Agus menegaskan, sopir bus yang kedapatan positif narkotika akan langsung diamankan dan dilakukan pergantian.
"Kalau positif dia tidak boleh membawa kendaraan, harus digantikan awak lain. Jangan sampai keselamatan jadi taruhan, akibat kelalaian," tegasnya.
Agus menuturkan, tes urine bagi sopir bus pariwisata di parkiran bus Terminal Wisata Grafika Cikole (TWGC) tersebut merupakan kolaborasi bersama Dinas Perhubungan Bandung Barat.
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat melakukan pengecekan tes urine dan ramp check kendaraan bus pariwisata yang masuk ke kawasan Lembang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sinergi Baznas–BNN Perkuat Kesehatan Masyarakat Pascapenindakan Narkoba
- Sepanjang 2025, BNN Ungkap 746 Kasus Narkotika dan Musnahkan Ratusan Ton Ganja
- Tegas, Bea Cukai Medan Musnahkan Barang Ilegal Rp 1,9 Miliar
- Suyudi Ario Seto, Tokoh Utama di Balik Pengungkapan Buronan Interpol Penyelundup Sabu-Sabu 2 Ton
- Respons Sarno soal Dewi Astutik Ditangkap terkait Penyelundupan 2 Ton Narkoba
- Ini Lho Dewi Astutik, Si Mami Penyelundup 2 Ton Narkoba yang Diringkus di Kamboja