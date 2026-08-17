Masuk Pekan Kedua TC, Shin Tae Yong Ubah Fokus Persija di Thailand
jpnn.com - Persija Jakarta memasuki fase berbeda dalam pemusatan latihan di Thailand.
Setelah menjalani program intensif di Hua Hin, skuad Macan Kemayoran kini bergerak menuju Bangkok.
Perpindahan tersebut menandai perubahan materi latihan yang disiapkan Shin Tae Yong.
"Program fisik sudah kami selesaikan selama di Hua Hin. Di Bangkok, kami akan lebih banyak menyesuaikan kondisi pemain dan membangun latihan bersama tim," ucap pelatih asal Korea itu.
Shin Tae Yong kini punya kesempatan untuk melihat penerapan skema permainan secara langsung. Apalagi, Persija akan menjalani dua pertandingan uji coba dalam waktu berdekatan.
Dua Laga Jadi Bahan Evaluasi
Persija dijadwalkan menghadapi Police Tero pada 19 Agustus, kemudian Chiangrai United tiga hari berikutnya.
Dua pertandingan tersebut bakal digunakan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani rangkaian latihan intensif.
Rotasi tetap menjadi bagian dari rencana. Shin Tae Yong ingin memberikan kesempatan kepada para pemain agar memiliki pengalaman sekaligus menunjukkan perkembangan masing-masing.
Persija Jakarta memasuki pekan kedua TC di Thailand. Shin Tae Yong mengubah fokus latihan setelah agenda berat di Hua Hin. Apa yang mulai dikejar?
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