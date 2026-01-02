menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Masukan Prabowo soal Rumah Hunian Sementara di Aceh Tamiang

Masukan Prabowo soal Rumah Hunian Sementara di Aceh Tamiang

Masukan Prabowo soal Rumah Hunian Sementara di Aceh Tamiang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1). Foto: BPMI Setpres/Rusman

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto memuji dan menyampaikan penghormatan kepada pihak yang telah bekerja dengan cepat dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prabowo mengungkap hal itu saat rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis (1/1).

Kepala Negara menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para petugas lapangan, prajurit, dan seluruh pihak yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi.

Baca Juga:

“Petugas-petugas di lapangan, prajurit-prajurit di mana-mana, saya mengapresiasi. Semua K/L, harus menilai anak buahnya yang berbuat baik, segera dicatat, nanti beri penghormatan,” kata Prabowo.

Baca Juga:

Dia juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah meringankan penderitaan rakyat. Untuk itu, pemerintah memandang dengan sangat serius pemulihan pascabencana dan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar guna mendukung upaya penanganan secara menyeluruh.

“Jadi, pemerintah akan habis-habisan untuk membantu, ya, sudah siap anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” katanya.

Prabowo menyampaikan penghormatan kepada pihak yang telah bekerja dengan cepat. Siapa mereka?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI