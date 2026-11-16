Masuki Usia 17 Tahun, IMBEX 2026 Hadirkan 500 Brand Hingga Talkshow Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Maternity, Baby and Kids Expo (IMBEX) 2026 kembali digelar. Memasuki penyelenggaraan ke-17, IMBEX terus berkembang menjadi ruang bagi keluarga untuk menjelajahi beragam pilihan kebutuhan ibu, bayi, dan anak.

Selain itu, pengunjung dapat memperoleh informasi, mencoba berbagai hal baru, serta menikmati waktu bersama keluarga.

Project Director RX Indonesia, Maria Achti, mengatakan usia 17 tahun menjadi gerbang kedewasaan bagi IMBEX dalam memahami dinamika dan kebutuhan keluarga Indonesia yang terus berkembang.

Baca Juga: 500 Merek Produk Kebutuhan Ibu dan Anak Bakal Meramaikan IMBEX 2023

Tahun ini, IMBEX mengusung tema "Play. Learn. Create. Grow Together" dengan menghadirkan lebih dari 500 merek yang turut meramaikan pameran tersebut.

Ratusan merek tersebut berasal dari berbagai kategori, mulai dari produk ibu dan anak, makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan.

"Tujuh belas tahun merupakan perjalanan yang sangat berarti bagi IMBEX untuk terus bertumbuh bersama keluarga Indonesia. Kami memahami kebutuhan keluarga Indonesia terus berkembang dan semakin beragam. Karena itu, tahun ini kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap, tempat orang tua bisa menemukan berbagai pilihan, memperoleh wawasan baru, dan anak-anak ikut menikmati kegiatan yang menyenangkan," ujar Maria Achti di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Maria berharap IMBEX 2026 dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Pasalnya, pameran tersebut tidak hanya menghadirkan pengalaman berbelanja, tetapi juga beragam aktivitas yang dapat mempererat kebersamaan keluarga.

Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk melengkapi pengalaman pengunjung, mulai dari bincang-bincang bersama para ahli dengan topik seputar pengasuhan anak, kompetisi memasak, menyanyi, peragaan busana, dan mewarnai, hingga area bermain serta aktivitas kreatif khusus anak.