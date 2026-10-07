Maswil Rilis Kamu Itu Jogja, Kado Spesial HUT ke-270 Kota Jogjakarta

jpnn.com - Musisi solo Maswil merilis single terbaru berjudul Kamu itu Jogja (Istimewa) bertepatan dengan Hari Jadi ke-270 Kota Yogyakarta.

Lagu tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus refleksi Maswil terhadap Kota Yogyakarta yang memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidupnya.

Maswil yang juga merupakan mahasiswa program doktoral Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan lagu itu merekam berbagai hal yang identik dengan Jogja.

"Mulai dari petunjuk arah yang khas, keramahan masyarakat, angkringan, hingga suasana lesehan kaki lima menjelang senja," kata Maswil dalam keterangannya, Rabu (7/10).

Menariknya, salah satu bagian lagu tersebut juga menyimpan akrostik J-O-G-J-A IS-TI-ME-WA yang disusun secara halus dalam setiap baris lirik.

“Lagu ini diciptakan sebagai wujud cinta, impian, perjuangan menggapai cita-cita serta rasa hormat pada Kota Yogyakarta, kebudayaan, keramahan, masyarakat, dan tentunya kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merupakan salah satu tokoh bangsa yang teguh merawat ke-Bhinneka-an,” ungkap Maswil.

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Peluncuran Kamu itu Jogja (Istimewa) juga dikemas berbeda. Maswil memilih Yayasan Sayap Ibu Panti 3, Yogyakarta sebagai lokasi peluncuran simbolis lagu tersebut pada 7 Oktober 2026.

Dalam kegiatan itu, dia mengajak sejumlah sahabatnya berdonasi, berbagi kebahagiaan, serta bernyanyi bersama anak-anak dan pengurus panti.