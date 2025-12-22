Masyarakat Beri Obat-Obatan untuk Personel Korlantas Selama Operasi Lilin 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kerja keras personel Polri dalam mengamankan arus mudik dan balik Nataru 2025 mendapat perhatian dari masyarakat.

Perusahaan Amso mendatangi Posko Command Center PJR Korlantas Polri untuk mendukung kinerja personel Polri dengan memberikan bingkisan berupa obat-obatan.

"Karena dari perusahaan melihat tugas yang dilaksanakan dari pengamanan ini sangat berat apalagi pelaksana mudik arus balik terutama malam hari sangat berat. Jadi maksudnya apa yang kami sampaikan ini obat-obatan untuk mengantispasi tidak masuk angin dan pada malam hari kita siapkan," ujar perwakilan PT Amso, Ari Subiyanto, Senin (22/12).

Ari Subiyanto mengatakan kontribusi dukungan ini akan dilakukan pihaknya setiap pelaksanaan Operasi Ketupat dan Operasi Nataru untuk keselamatan berlalu lintas.

Kamin Ops. Operasi lilin Korlantas Polri, Kombes Hamka Mapaita mengucapkan terima kasih atas kontribusi PT. Amso yang diberikan ke Posko Command Center PJR Korlantas Polri untuk mendukung kinerja para angotanya yang bekerja di lapangan selama 24 jam.

"Mudah-mudahan program ini berlangsung setiap tahun untuk nataru, saat operasi ketupat dan beliau sudah memikirkan itu," kata Hamka.

Saat ini Korlantas Polri dan jajarannya menggelar Operasi Lilin agar mudik Nataru 2025 berjalan lancar dan aman. (cuy/jpnn)