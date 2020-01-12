Masyarakat Diajak Jadikan Ikan Tuna Sebagai Bagian dari Pola Makan yang Lebih Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Direktur MDPI Foundation, Yasmin Simbolon mengajak masyarakat mulai membiasakan konsumsi tuna sebagai salah satu pilihan sumber protein, misalnya dengan memasukkannya ke dalam menu keluarga seminggu sekali.

Menurut Yasmin, tuna memiliki potensi untuk menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam.

Melalui berbagai pilihan olahan, masyarakat bisa menikmati tuna tanpa harus terpaku pada hidangan tertentu atau cara penyajian yang rumit.

“Memulai kebiasaan mengonsumsi tuna tidak harus dengan perubahan besar. Kita bisa mulai dengan memasukkan tuna ke dalam menu keluarga seminggu sekali, memilih jenis yang sesuai, dan mengolahnya dengan cara yang kita sukai. Dari kebiasaan sederhana ini, masyarakat juga bisa mulai lebih peduli terhadap asal-usul ikan yang mereka konsumsi,” ujar Yasmin.

Ikan tuna dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani dengan kandungan gizi yang tinggi.

Berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Segar Indonesia dari Badan Pangan Nasional, ikan tuna mengandung sekitar 25,76 gram protein per 100 gram bahan pangan, sehingga berpotensi menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan protein dalam menu sehari-hari.

Founder & CEO Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari menyoroti pentingnya edukasi konsumen mengenai kandungan protein ikan tuna sekaligus aspek keamanan pangan yang selama ini turut memengaruhi persepsi masyarakat.

Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian adalah histamin, yaitu senyawa yang dapat terbentuk pada ikan tertentu, termasuk tuna, ketika penanganan dan penyimpanannya tidak dilakukan dengan baik.