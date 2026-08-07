Masyarakat Diimbau Tak FOMO saat Berburu Mobil Baru di GIIAS 2026, Utamakan Kebutuhan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Membeli mobil sebaiknya didasarkan pada kebutuhan, bukan mengikuti tren atau fenomena fear of missing out (FOMO).

Di tengah banyaknya pilihan mobil baru dan promo mengiurkan di GIIAS 2026 masyarakat perlu mempertimbangkan matang-matang sebelum membeli kendaraan.

Itu dilakukan agar keputusan pembelian benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Area Business Head DKI 1 Auto2000 Riki Rusdiono pada saat acara talk show bersama Astra Credit Companies (ACC) dan Toyota Astra Financial Services (TAF) bertajuk “Banjir Produk Mobil, Pilih Yang Mana?” di GIIAS 2026.

Riki menjelaksan ada empat faktor untuk membeli mobil di tengah banyak pilihan. Pertama utamakan kebutuhan, bukan sekadar tren.

Pilih kendaraan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Kedua tentukan tujuan penggunaan mobil. Sebelum memilih, tentukan mobil seperti apa yang akan digunakan, untuk apa, siapa yang akan menggunakannya, dan seperti apa aktivitas berkendara sehari-hari.

Ketiga jangan hanya membandingkan harga dan fitur.