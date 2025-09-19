Jasa Raharja Minta Jadikan Keselamatan Sebagai Budaya dan Gaya Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Transportasi Nasional dan Hari Lalu Lintas Jalan, Jasa Raharja menggelar serangkaian kegiatan di seluruh Indonesia.

Tema yang diusung, "Satu Nyawa Terlalu Banyak, Jasa Raharja Bersama Kita Semua Peduli Keselamatan Lalu Lintas", sebagai komitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya.

Acara dimulai dengan doa lintas agama yang dilakukan secara daring dan diikuti oleh seluruh insan Jasa Raharja di pusat dan daerah. Kemudian dilakukan pembagian helm di 92 Kantor Bersama Samsat Induk di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan momentum ini merupakan refleksi kepedulian kolektif terhadap pentingnya keselamatan di jalan. Dewi menilai satu kecelakaan terlalu banyak dan bisa berdampak besar bagi banyak pihak.

"Melalui doa bersama, aksi berbagi helm, hingga kampanye di media sosial, kami ingin mengajak masyarakat menjadikan keselamatan sebagai budaya dan gaya hidup," ujar Dewi, dalam keterangan resmi diterima pada Jumat, 19 September 2025.

Selain itu, Jasa Raharja juga menggencarkan kampanye digital dengan mengunggah video kompilasi kegiatan keselamatan sepanjang tahun 2025 di akun-akun media sosial kantor cabang.

Video menampilkan edukasi di sekolah, kampanye keselamatan di jalan, serta pendampingan bagi korban kecelakaan.

Dewi menekankan keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Hal-hal sederhana seperti mengenakan helm dengan benar dapat menjadi langkah besar dalam menyelamatkan nyawa.