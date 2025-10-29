Masyarakat Indonesia Diajak Perkuat Solidaritas untuk Rehabilitasi Gaza, Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengajak masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas kemanusiaan dengan membantu masyarakat Palestina, melalui penggalangan donasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascaperang secara terarah dan berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Pengajian BAZNAS Selasa Pagi bertema “Membangun Kembali Gaza Pasca Gencatan Senjata”, yang disiarkan melalui kanal YouTube BAZNAS TV.

Dalam paparannya, Nadratuzzaman Hosen menegaskan komitmen BAZNAS untuk berperan aktif dalam upaya rekonstruksi Jalur Gaza.

Dia menilai, membangun kembali Gaza membutuhkan kolaborasi global dan kepedulian bersama. Selain doa, tindakan nyata berupa pengumpulan dana kemanusiaan perlu terus digerakkan.

Dia menambahkan, meski gencatan senjata telah berlaku, BAZNAS tetap mendorong semangat fundraising nasional agar solidaritas terhadap masyarakat Gaza tidak meredup.

“Kami ingin membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk membantu Gaza. Ini adalah tanggung jawab moral dan bentuk persaudaraan kita sebagai umat Islam,” ujarnya.

Untuk itu, Nadratuzzaman mengimbau seluruh BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota membuka kanal donasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyalurkan bantuan dengan mudah, cepat, dan transparan.

Sementara itu, Deputi I Bidang Pengumpulan BAZNAS RI, Mohamad Arifin Purwakananta, menyampaikan bahwa fokus pemulihan Gaza meliputi empat bidang utama, yaitu pemulihan rumah dan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan pasar, pemulihan air dan lingkungan, serta pemulihan sosial dan pendidikan.