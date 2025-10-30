Masyarakat Jateng Berharap Besar pada Program Kecamatan Berdaya
jpnn.com, STRAGEN - Sejumlah elemen masyarakat di Jawa Tengah (Jateng) berharap besar terhadap Program Kecamatan Berdaya, yang dicanangkan secara serentak oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Lapangan Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Kamis, 30 November 2025.
Sebab, program tersebut digadang-gadang sebagai wadah pemberdayaan warga hingga tingkat desa.
Ketua Forum Anak Jawa Tengah Prajnaputra mengatakan dirinya dan rekan-rekannya senang diundang dalam pencanangan program tersebut.
Sebab, dia bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan di tingkat provinsi.
“Ke depannya, kami berharap besar pada program Kecamatan Berdaya ini memberikan kesejahteraan bagi anak -anak di Jawa Tengah,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan melalui program ini diharapkan menjadi wadah dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat lokal.
“Program Kecamatan Berdaya ini bukan cuma dicanangkan, tapi harus operasional dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” tegas Luthfi.
Dia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi hingga tingkat kecamatan.
Sejumlah elemen masyarakat di Jateng berharap besar terhadap Program Kecamatan Berdaya yang dicanangkan secara serentak oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
