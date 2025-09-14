Masyarakat Koja dan Tanjung Priok Dilatih Mengelola Limbah Cangkang Telur
jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat kecamatan Koja dan Tanjung Priok mendapatkan pelatihan pengelolaan limbah berkelanjutan dan bernilai ekonomis.
Salah satu upaya dilakukan dengan memanfaatkan limbah cangkang telur.
"Kami bekali masyarakat agar bisa memanfaatkan limbah cangkang telur sehingga bernilai ekonomis," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), Susanto August Satria, Minggu (14/9).
Menurutnya, limbah cangkang telur selama ini terabaikan dan menjadi sampah buangan.
Padahal, limbah tersebut bisa dimanfaatkan untuk media tanam dan juga pupuk kompos.
"Jadi, bisa termanfaatkan maksimal sekaligus menjaga lingkungan," lanjutnya.
Rangkaian kegiatan meliputi pemberian materi mengenai manfaat cangkang telur bagi tanaman dan media tanam, serta praktik pembuatan kompos dari bahan baku tersebut.
Acara dihadiri oleh Kelompok Gang Hijau dan Pengurus RPTRA se-Kelurahan Sunter Jaya. Selain itu, juga perwakilan mitra binaan, Camat Tanjung Priok, Lurah Sunter Jaya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, serta Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priok dengan total peserta 35 orang.
