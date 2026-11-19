jpnn.com, JAKARTA - UOB ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2026 mencatat persentase masyarakat berpenghasilan yang mampu menyisihkan lebih dari 10 persen gaji bulanan untuk ditabung menyusut dari 75 persen pada 2025 menjadi 72 persen pada tahun ini.

Penurunan tipis tersebut mencerminkan menjaga porsi tabungan di tengah kenaikan biaya hidup menjadi tantangan tersendiri, meski menabung tetap dianggap penting.

Di sisi lain, asuransi tetap memegang peran penting dalam perencanaan keuangan keluarga.

Sebanyak 76 persen responden pemilik polis tercatat konsisten mengalokasikan hingga 15 persen dari penghasilan tahunan untuk membayar premi.

Studi ini juga mengungkap perbedaan prioritas keuangan antar-generasi seiring perubahan kebutuhan dan tanggung jawab pada tiap tahap kehidupan.

Gen Z cenderung memiliki beban utang yang lebih rendah dibandingkan generasi lainnya.

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Namun, masih terdapat kesenjangan perlindungan finansial pada Gen Z terkait kecukupan dana darurat serta kepemilikan asuransi jiwa, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi penyakit kritis.

Berbeda dengan itu, Gen Y menunjukkan kebiasaan menabung yang lebih kuat, kesiapan dana darurat lebih baik, serta partisipasi investasi lebih tinggi.