Masyarakat Pangandaran Desak Kemendagri Usut Laporan Audit BPK Senilai Rp439 M
jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Pangandaran mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk mengusut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Desakan ini muncul setelah Pemkab Pangandaran menyandang opini Wajar Dengan Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut periode 2022-2024.
Direktur Eksekutif Saung Aspirasi Sararea (SARASA Institute) Tedi Yusnanda telah melaporkan temuan kepada Kemendagri terkait dugaan buruknya tata kelola keuangan yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah senilai Rp439,47 miliar. Tedi menjelaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan audit BPK yang memberikan opini WDP kepada Pemkab Pangandaran selama tiga tahun berturut-turut masa pemerintahan Bupati Jeje Wiradinata.
"Ya kami melihat baik bupati sebelumnya atau bupati yang sekarang menjabat tidak melakukan perubahan apapun dan karena itulah kita meminta kemendagri mau menindak lanjuti hasil temuan ini," ujarnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (23/10).
"Selain hanya pada persoalan sanksi administrasi, jika memang itu betul ditemukan dugaan tipikor, maka kementerian dalam negeri juga bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.
Sebelumnya, selain di Kemendagri, Tedi juga melaporkan temuannya ke Kementerian Keuangan dan berharap dapat segera ditindaklanjuti. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengimbau agar pemda mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun.
"Jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," ujarnya di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10). (tan/jpnn)
LSM laporkan temuan audit BPK soal potensi kerugian Rp439,47 miliar di Pangandaran ke Kemendagri.Pemkab dapat opini WDP 3 tahun berturut-turut.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Dirjen Kementan Andi Nur Alamsyah dalam Kasus Korupsi Fasilitas Karet
- DPR Apresiasi Pengungkapan 38 Ribu Kasus Narkoba oleh Polri
- Hasil Survei CISA: 74,8 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Wapres Gibran
- Wamendagri Bima Arya Ingin APBD Lebih Sehat, Begini Arahannya kepada Pemda
- Dukung Prabowo, Pengusaha Ini Siap Borong Mobil Maung untuk Perusahaannya
- Pujian Kemendagri Untuk Polda Riau yang Menangkap Ketua Petir