Masyarakat Perlu Tahu, Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB setelah Ditegur Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong menyebutkan partainya sudah menegur Bupati Pati Sudewo setelah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Adapun, Sudewo adalah politikus dari Gerindra dan diusung partai yang sama pada Pilkada Pati 2024.

Sudewo, kata Bahtra, memutuskan menganulir menaikkan PBB sebesar 250 persen dari biaya sebelumnya setelah ditegur partai.

"Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka," kata dia kepada awak media, Kamis (14/8).

Bahtra melanjutkan langkah partai menegur menjadi bagian dari instrospeksi dan evaluasi seorang pemimpin.

"Memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan," kata pria kelahiran Sulawesi Selatan (Sulsel) itu.

Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif.

Dia juga berharap energi pemerintah daerah bisa difokuskan pada pembangunan yang berpihak ke kepentingan masyarakat.