Masyarakat Ramai Berburu Promo di Booth Galeri 24 di JIExpo Kemayoran

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme masyarakat terhadap promo spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta yang dihadirkan Galeri 24 pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 berlangsung sangat tinggi.

Program diskon Rp 22.000 per gram untuk pembelian Emas Batangan Galeri 24 yang berlangsung khusus pada 22 Juni 2026 berhasil menarik ratusan perhatian pengunjung dan menjadikan booth Galeri 24 sebagai salah satu area yang paling ramai dikunjungi di kawasan pameran.

Berlokasi di Selasar Hall D No.17, booth Galeri 24 dipadati masyarakat sejak jam operasional dimulai. Pengunjung terlihat berbondong-bondong mendatangi booth untuk memanfaatkan promo terbatas yang hanya berlaku selama satu hari tersebut. Antrean transaksi dan konsultasi produk pun terus berlangsung sepanjang hari, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas.

Mengusung tema "Jakarta Ulang Tahun, Saatnya Beli Emas dengan Diskon AMBYARRR!", Galeri 24 memberikan potongan harga sebesar Rp 22.000 per gram untuk pembelian Emas Batangan Galeri 24. Promo ini berlaku bagi 22 pembeli pertama dengan minimal pembelian 1 gram dan maksimal total diskon hingga Rp 10.000.000.

Program tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dari para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026. Banyak masyarakat yang sengaja datang lebih awal untuk mendapatkan kesempatan menikmati promo spesial tersebut.

Tidak hanya investor emas yang telah berpengalaman, promo ini juga menarik minat masyarakat yang ingin memulai investasi emas karena dinilai memberikan kesempatan memperoleh emas dengan harga yang lebih kompetitif.

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Tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang dipercaya masyarakat untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Selain menawarkan keuntungan investasi, emas juga semakin diminati karena kemudahan transaksi serta tingkat likuiditas yang tinggi.

Kepala Departemen Pemasaran dan CSR Galeri 24 Betty Regina menyampaikan bahwa keberhasilan program ini menjadi bukti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan Galeri 24.