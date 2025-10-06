Masyarakat Sangat Antusias, Pendaftaran Nikah Massal Gratis Pemko Pekanbaru Segera Dibuka

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera membuka pendaftaran untuk program nikah massal gratis, yang rencananya digelar pada November mendatang.

Seluruh biaya dan perlengkapan pernikahan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah kota.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi.

“Bahkan antreannya sudah panjang. Kami akan segera buka pendaftaran,” kata Agung Nugroho, Senin (6/10).

Menurutnya, pendaftaran belum dibuka karena pihaknya masih menyempurnakan teknis pelaksanaan agar berjalan lancar.

“Kami masih mencari sistem pendaftaran yang paling tepat, agar semua warga yang berhak bisa terlayani dengan baik,” ujarnya.

Menariknya, program nikah massal ini juga mendapat banyak dukungan dari pihak swasta. Beberapa sponsor telah memberikan bantuan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

“Tadi ada sponsor yang menambah hadiah, satu pasangan dari nikah massal gratis ini akan diberangkatkan umroh. Luar biasa antusias masyarakat,” ungkap Agung.