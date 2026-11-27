Google mengumumkan telah menghapus lebih dari 19.000 kanal YouTube antara Juli hingga September yang dinilai terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi dan penyebaran narasi pro-pemerintah Indonesia

Hal ini disebutkan oleh Google dalam Influence Operations Bulletin terbarunya, yang dirilis akhir Oktober lalu.

Pendiri platform analisis media sosial Drone Emprit, Dr Ismail Fahmi, menggambarkan skala penghapusan itu sebagai sesuatu yang tidak biasa.

"Sembilan belas ribuan kanal YouTube itu banyak sekali, dan itu sekitar setengah dari seluruh akun yang ditindak Google pada kuartal tersebut," ujarnya.

"Pada Agustus saja ada 10.000 kanal yang dihapus. Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya."

Meski mengingatkan jika temuan Google tidak bisa diverifikasi secara independen karena terbatasnya informasi yang tersedia untuk publik, Ismail menilai laporan tersebut bisa menjadi sinyal situasi ruang digital Indonesia.

Konten yang terkoordinasi dalam ruang digital

Ismail menilai kemunculan ribuan kanal tersebut mencerminkan semakin terindustrialisasinya operasi pengaruh di internet, yang sebagian didorong oleh semakin mudahnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

"Ada semacam pembuatan konten dan kanal yang terkoordinasi dalam skala industrial di YouTube," katanya.