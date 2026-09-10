Masyarakat Sipil Suarakan Urgensi Reformasi Peradilan Militer di Tengah Kasus Andrie Yunus
jpnn.com - Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai persoalan peradilan militer tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis kelembagaan peradilan.
Keberadaan peradilan militer saat ini dinilai berkaitan langsung dengan agenda supremasi sipil, prinsip kesamaan di hadapan hukum, profesionalisme TNI, serta perlindungan hak asasi manusia.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertema "Urgensi Peradilan Militer di Tengah Kasus Andrie Yunus dan Putusan MK" yang diselenggarakan oleh Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada Rabu (9/9/2026), di Sadjoe Cafe and Resto, Tebet, Jakarta Selatan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza menegaskan bahwa kritik terhadap militerisme tidak dapat disamakan dengan sikap anti-militer. Persoalannya bukan keberadaan TNI sebagai institusi pertahanan negara, melainkan masuknya logika dan kewenangan militer ke dalam kehidupan sipil yang semakin menjauhkan TNI dari batas-batas fungsi pertahanan.
Dalam konteks tersebut, salah satu persoalan paling mendasar yang harus segera dibenahi adalah sistem peradilan militer yang hingga kini masih menyisakan persoalan serius dalam menjamin keadilan, khususnya bagi warga sipil yang menjadi korban tindak pidana anggota TNI.
Menurut Bhatara, persoalan tersebut terlihat jelas dalam konstruksi UU TNI. Pasal 65 pada prinsipnya menegaskan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk pada peradilan umum. Namun, ketentuan tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena Pasal 74 mempertahankan mekanisme peradilan militer sepanjang UU Peradilan Militer belum mengalami perubahan.
"Akibatnya, prajurit yang melakukan tindak pidana umum masih dapat diproses melalui sistem peradilan militer," ujar Bhatara, Rabu (9/9/2026).
Bhatara menilai persoalan tersebut bukan persoalan baru. Upaya mereformasi peradilan militer telah berlangsung sejak lama dan menghadapi resistensi yang kuat. Bahkan sejak 2007, agenda reformasi tersebut telah berjalan sulit dan tidak kunjung menghasilkan perubahan fundamental.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai masalah peradilan militer tidak dapat lagi dipandang semata-mata soal teknis kelembagaan. Lihat saja kasus Andrie Yunus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MK Didesak Segera Memutus Uji Materiel UU TNI Lantaran Militerisme Semakin Menguat
- Pernyataan Yusril Merespons Desakan Revisi UU Peradilan Militer
- Proses Hukum Penyiraman Air Keras Dianggap Tak Memberikan Keadilan ke Korban
- Penyiram Air Keras terhadap Andrie Yunus Batal Dipecat, Menteri Pigai Bereaksi
- Pengadilan Militer Meringankan Hukuman Pelaku Penyiraman Air Keras, TAUD Ambil Sikap
- Imparsial Nilai Remiliterisasi Mengancam Demokrasi, Ingatkan Publik soal Reformasi