Masyarakat Tenang Ya! Pemerintah Siapkan Kontrak LPG Jangka Panjang dengan AS

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan kontrak jangka panjang impor untuk produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan sejumlah negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan langkah itu diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah dinamika di kawasan Timur Tengah.

Total impor LPG Indonesia 70-75 persen berasal dari Amerika Serikat (AS) dan 20 persen dari Timur Tengah, serta sisanya dari beberapa negara lain, salah satunya Australia.

"Dengan kondisi sekarang yang di Middle East (Timur Tengah), kami pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Di akhir minggu ini masuk dua kargo dari Australia. Itu untuk LPG," kata Bahlil dikutip Sabtu (14/3).

Bahlil menjelaskan pemerintah memutuskan mengalihkan sebagian pasokan LPG dari Timur Tengah ke kawasan lain, sekaligus memperkuat kerja sama melalui kontrak jangka panjang dengan beberapa negara pemasok.

Pemerintah juga telah menjadwalkan sejumlah kedatangan kargo LPG berikutnya untuk memastikan pasokan tetap stabil, khususnya menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri.

"Pemerintah selalu siaga untuk memastikan masuk lagi dua kargo pada 28 Maret, kemudian 4 April satu kargo lagi masuk, dan 8 April masuk satu kargo lagi," jelasnya.

Selain LPG, pemerintah memastikan pasokan solar nasional dalam kondisi aman karena seluruh kebutuhan kini telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.