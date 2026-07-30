Masyarakat Tunggul Pandean Jepara Dukung Pembangunan GI Nalumsari 150 kV Milik PLN

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN saat ini tengah membangun Gardu Induk (GI) Nalumsari/Kudus II 150 kV di Desa Tunggul Pandean, Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah.

Pembangunan itu sebagai upaya meminimalisir pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.

Pembangunan disebut mendapatkan dukungan hampir seluruh masyarakat sekitar, lantaran bisa memperkuat sistem kelistrikan di Kudus dan Jepara.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Sarno mengungkapkan, sejak pemerintah mencanangkan pembangunan GI di desa mereka, masyarakat sangat berharap semuanya bisa berjalan lancar.

"Apalagi kami petani disini semua sangat butuh listrik, khususnya untuk membantu pengairan sawah terlebih di musim kering begini," ucap Sarno.

Walau begitu, dia mengakui bahwa kenyamanan proses pembangunan sempat terusik dengan hadirnya oknum-oknum tertentu yang berupaya menghambat karena faktor keuntungan pribadi yang diharapkan, tapi tidak tercapai.

"Itu cuma segelintir penduduk disini, selebihnya orang luar desa yang tidak tahu apa-apa. Maka, saya tekankan kalau ada warga sini yang menghambat proyek, matikan saja listrik di rumahnya," kata dia.

Sementara itu, Mantan Petinggi Desa Tunggul Pandean Parmono secara tegas mendukung pembangunan GI 150 kV Nalumsari.