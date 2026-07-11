Mata Terkena Bola Padel, Desta Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Komedian sekaligus musisi, Desta Mahendra mengalami insiden terkana bola padel pada bagian mata.

Melalui akun miliknya di Instagram, Desta mengunggah video yang memperlihatkan matanya tidak sengaja terkena pukulan bola padel yang diabadikan oleh beberapa teman.

Dalam salah satu video, dia yang awalnya begitu menikmati pertandingan, harus mengalami cedera. Hal tersebut membuat sejumlah rekan dan penggemar khawatir.

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Mantan suami Natasha Rizky itu mengucapkan terima kasih atas doa yang disampaikan atas kondisinya.

Dia lantas mengungkapkan kondisi matanya pasca-matanya terkena bola padel.

"Thank you semua doanya. Pendarahan cukup lebar sampai di lensa mata," ungkap Desta Mahendra, Sabtu (11/7).

Pemeran Dono dalam film Warkop DKI: Viralin Dong itu menuturkan bahwa dirinya dalam perawatan Dokter Spesialis Mata.

Walaupun kondisinya cukup parah, Desta menyebut, insiden tersebut tidak membahayakan matanya.