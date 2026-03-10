Matana University Dorong Karyawan Tingkatkan Kualifikasi Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Meningkatkan kualifikasi pendidikan menjadi kebutuhan di tengah dinamika dunia profesional.
Namun, keterbatasan waktu terkadang menjadi kendala utama bagi para pekerja yang ingin melanjutkan studi.
Menjawab tantangan tersebut, Matana University menghadirkan kuliah malam.
Rektor Matana University Franky Jamin menyatakan kuliah malam hadir sebagai solusi pendidikan yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan profesional masa kini.
Program Kelas Reguler Malam dirancang khusus bagi karyawan, profesional muda, dan masyarakat produktif.
“Program ini menawarkan sistem perkuliahan yang adaptif, jadwal kuliah pada malam hari, dan metode pembelajaran hybrid,” ungkap Franky Jamin, dikutip, Selasa (10/3).
Menurut dia, proses pembelajaran didukung oleh dosen akademisi serta praktisi industri, dilengkapi pelatihan kompetensi dan sertifikasi bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global.
“Kami melihat banyak profesional dan karyawan memiliki potensi besar, tetapi terkendala waktu dan fleksibilitas,” ujarnya.
