Matangkan Persiapan Menjelang Piala Dunia U-17 2025, Garuda Muda Gelar TC di Bulgaria
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia berencana menggelar training camp (TC) di Bulgaria sebagai persiapan tampil di Piala Dunia U-17 2025.
Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto mengungkapkan training camp akan digelar pada 1 hingga 14 September mendatang.
Tidak hanya berlatih, I Putu Panji dan kolega juga akan menggelar pertandingan persahabatan dengan lawan-lawan yang sama dihadapi di Piala Kemerdekaan 2025.
Skuad Merah Putih dijadwalkan akan kembali berhadapan dengan Mali, Uzbekistan, serta Tajikistan yang sebelumnya dihadapi di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang.
“Pastinya sistem promosi dan degradasi (pemain) akan terus berjalan. Termasuk setelah ini kami akan melakukan pemusatan latihan di Bulgaria dari tanggal 1–14 September,” ujar pelatih kelahiran 4 November 1979 itu.
Nantinya seleksi terbuka juga akan dilakukan untuk menjaring pemain-pemain yang akan dibawa ke Qatar.
Tidak hanya pemain lokal, beberapa pemain diaspora baru juga akan dicoba untuk bisa bersaing memperebutkan satu tempat di Timnas Indonesia.
“Persiapan tengah kami rencanakan di Yogyakarta sebelum masuk ke Dubai, sebelum bergeser ke Qatar.”
