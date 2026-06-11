menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Mathew Baker Tiba di Medan, Bakal Dimainkan Lawan Australia di Semifinal AFF U-19?

Mathew Baker Tiba di Medan, Bakal Dimainkan Lawan Australia di Semifinal AFF U-19?

Mathew Baker Tiba di Medan, Bakal Dimainkan Lawan Australia di Semifinal AFF U-19?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Indonesia, Mathew Baker. Foto: Dok. PSSI

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-19 Indonesia mendapatkan tambahan amunisi penting menjelang semifinal Piala AFF U-19 2026 melawan Australia. Mathew Baker sudah tiba di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (10/6), setelah menuntaskan tugas bersama timnas senior Indonesia.

Kehadiran Baker memunculkan pertanyaan apakah pemain Melbourne City dimainkan saat Garuda Muda menghadapi Australia di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6) malam?

Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto mengaku masih akan memantau kondisi fisik Baker sebelum mengambil keputusan. Meski demikian, Nova memberi sinyal peluang sang pemain untuk tampil terbilang besar.

Baca Juga:

"Sekali lagi kami akan lihat secara kondisi, karena malam tadi setelah pertandingan timnas senior pastinya sampai larut malam," kata Nova Arianto.

Baker sebelumnya masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026.

Pemain berusia 17 tahun itu sempat tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Oman, dan kembali masuk daftar pemain ketika melawan Mozambik.

Baca Juga:

Nova mengatakan keputusan memainkan Baker akan ditentukan setelah tim pelatih melihat kondisi terkini sang pemain yang baru saja menjalani perjalanan dari Jakarta ke Medan.

"Saya akan lihat kondisinya Matthew Baker, baru kami lihat apakah nanti akan kami turunkan," ujar Nova.

Nova Arianto menjawab peluang memainkan Mathew Baker pada laga Timnas U-19 Indonesia vs Austraila di semifinal Piala AFF U-19 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI