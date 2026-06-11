Mathew Baker Tiba di Medan, Bakal Dimainkan Lawan Australia di Semifinal AFF U-19?
jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-19 Indonesia mendapatkan tambahan amunisi penting menjelang semifinal Piala AFF U-19 2026 melawan Australia. Mathew Baker sudah tiba di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (10/6), setelah menuntaskan tugas bersama timnas senior Indonesia.
Kehadiran Baker memunculkan pertanyaan apakah pemain Melbourne City dimainkan saat Garuda Muda menghadapi Australia di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6) malam?
Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto mengaku masih akan memantau kondisi fisik Baker sebelum mengambil keputusan. Meski demikian, Nova memberi sinyal peluang sang pemain untuk tampil terbilang besar.
"Sekali lagi kami akan lihat secara kondisi, karena malam tadi setelah pertandingan timnas senior pastinya sampai larut malam," kata Nova Arianto.
Baker sebelumnya masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026.
Pemain berusia 17 tahun itu sempat tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Oman, dan kembali masuk daftar pemain ketika melawan Mozambik.
Nova mengatakan keputusan memainkan Baker akan ditentukan setelah tim pelatih melihat kondisi terkini sang pemain yang baru saja menjalani perjalanan dari Jakarta ke Medan.
"Saya akan lihat kondisinya Matthew Baker, baru kami lihat apakah nanti akan kami turunkan," ujar Nova.
Nova Arianto menjawab peluang memainkan Mathew Baker pada laga Timnas U-19 Indonesia vs Austraila di semifinal Piala AFF U-19 2026.
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