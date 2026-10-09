Mathla'ul Anwar-Kemnaker Siap Berkolaborasi Perluas Akses Kerja & Wirausaha

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Mathla’ul Anwar siap berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kolaborasi itu dimaksudkan untuk pengembangan sumber daya manusia, perluasan akses lapangan kerja, pendidikan vokasional, serta penguatan kewirausahaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Komitmen ini mengemuka dalam audiensi jajaran PB MA dengan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli di Kemnaker. "Mathla’ul Anwar sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki sejarah panjang merasa terpanggil untuk ikut menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial,” ujar Ketua Umum PB MA Jazuli Juwaini dalam keterangan persnya, Jumat (9/10).

Menurut dia, salah satu tantangan yang perlu dijawab bersama adalah bagaimana memastikan generasi muda memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Oleh karena itu, PB MA melihat program-program Kemnaker dalam pendidikan dan pelatihan kerja memiliki ruang kolaborasi yang sangat luas dengan ekosistem pendidikan Mathla’ul Anwar yang tersebar di berbagai daerah.

Menurut Jazuli, banyak anak muda, alumni, dan kader Mathla’ul Anwar yang membutuhkan akses terhadap keterampilan kerja dan kewirausahaan.

"Kami ingin program siap kerja dan wirausaha yang dikembangkan Mathla’ul Anwar dapat inline dengan program-program Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Jazuli.

Sementara itu, Menaker Prof. Yassierli menyambut baik kehadiran jajaran PB MA dan membuka ruang yang luas untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

“Kemnaker tentu melihat ormas sebagai mitra strategis. Apalagi Mathla’ul Anwar memiliki massa, jaringan lembaga pendidikan, bahkan perguruan tinggi. Banyak hal yang bisa dikolaborasikan,” ujar Yassierli.