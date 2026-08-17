Mathla'ul Anwar Meresmikan Perwakilan di Thailand, Memperkuat Kolaborasi Kawasan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., meresmikan Pengurus Perwakilan MA di Thailand. Hal itu dilakukan demi memperluas peran dakwah, pendidikan dan sosial Mathla’ul Anwar di kawasan Asia Tenggara.

Dalam keterangan Senin (17/8), peresmian perwakilan itu berlangsung di Pattani, Thailand Selatan, dan menjadi bagian dari lawatan resmi Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini memenuhi undangan Rektor Universitas Fatoni Profesor Ismail Luthfi.

Kehadiran Perwakilan Mathla’ul Anwar di Thailand diharapkan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, khususnya di bidang pendidikan tinggi dengan sejumlah universitas di Thailand. Selain itu, perwakilan ini diharapkan menjadi jembatan untuk memperkuat kerja sama Mathla’ul Anwar dengan berbagai pihak di kawasan.

Sebagian pengurus Perwakilan Mathla’ul Anwar di Thailand merupakan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Thailand, khususnya di Universitas Fatoni, Pattani.

Keberadaan mereka menjadi modal penting untuk memperkuat jejaring pelajar, mahasiswa, dan akademisi Indonesia di Thailand sekaligus membangun hubungan kelembagaan yang lebih erat.

Jazuli berharap kehadiran perwakilan ini dapat memberi manfaat yang luas dan mengakselerasi kerja sama Mathla’ul Anwar dalam berbagai bidang.

Baca Juga: Ketum Mathlaul Anwar Jazuli Juwaini Melepas 448 Mahasiswa KKN UNMA Mengabdi di Pelosok Negeri

“Kerja sama tersebut antara lain mencakup pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai pendidikan luar negeri, pengalaman hidup dalam lingkungan multikultural, serta pengembangan peluang bisnis dan profesional bagi warga Mathla’ul Anwar di Indonesia,” kata Jazuli.

Dalam kesempatan tersebut, turut ditetapkan susunan Pengurus Perwakilan Mathla’ul Anwar di Thailand, yaitu Aulia Iqbal Nurzidan sebagai Ketua, Shabrina Jamilah sebagai Wakil Ketua, Tri Budiarto sebagai Sekretaris, dan Nasywa Muyassaroh sebagai Bendahara. Adapun bidang Pendidikan dipercayakan kepada Cinta, sedangkan Bidang Kerja Sama diamanahkan kepada Aisyah Fadia Ramadhani.