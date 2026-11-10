Mathla’ul Anwar Meresmikan Perwakilan di Turki, Perluas Syiar & Peluang Kolaborasi Internasional

jpnn.com - ISTANBUL – Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) Dr. K.H., Jazuli Juwaini, M.A., M.M., meresmikan sekaligus melantik pengurus Perwakilan Mathla’ul Anwar di Turki, berkedudukan di Istanbul pada Senin (9/11).

Pembentukan Perwakilan Mathla’ul Anwar di Turki menjadi bagian dari langkah strategis PB MA memperluas jangkauan organisasi di luar negeri, setelah sebelumnya memiliki jejaring di Thailand, Malaysia, dan Belanda.

Jazuli dalam sambutannya berharap kehadiran Perwakilan Mathla’ul Anwar di Turki memperluas syiar dan cahaya MA di kancah internasional melalui dakwah Islam yang rahmatan lil ‘alamin berlandaskan akidah ahlussunnah wal jamaah.

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Menurut dia, keberadaan perwakilan Mathla’ul Anwar di luar negeri memiliki posisi sangat strategis. Tidak hanya sebagai representasi organisasi, tetapi juga pusat informasi, pengembangan jejaring, serta ruang kolaborasi di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

“Perwakilan luar negeri harus menjadi simpul penguatan jejaring organisasi, menghimpun diaspora Mathla’ul Anwar, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pertukaran informasi, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa Mathla’ul Anwar yang memiliki cita-cita melanjutkan studi ke luar negeri,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Jazuli secara khusus menilai Turki memiliki posisi penting dan strategis bagi pengembangan jejaring internasional Mathla’ul Anwar. Selain memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban dan kekhalifahan Islam pada masanya, Turki juga punya posisi geografis strategis sebagai penghubung antara Asia dan Eropa.

Di sisi lain, minat pelajar dan mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan ke Turki cukup tinggi. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi Perwakilan Mathla’ul Anwar Turki membangun komunitas, menghimpun diaspora pelajar dan mahasiswa, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan positif yang produktif dan bermanfaat.

Jazuli berpesan supaya jajaran pengurus Perwakilan Mathla’ul Anwar Turki, yang mayoritas terdiri dari kalangan mahasiswa, dapat menjadi pelopor kebaikan di lingkungan internasional.