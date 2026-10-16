Mathla’ul Anwar & Spanyol Buka Peluang Kerja Sama Pendidikan hingga Peningkatan SDM

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) dan Spanyol membuka peluang kerja sama bidang pendidikan hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM). Peluang itu dibahas pada pertemuan Ketua Umum PB MA Dr. K.H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M., dengan delegasi Spanyol yang dipimpin Direktur Islamic Center sekaligus Imam Masjid M-30 Madrid Adil Mohamed Hachmi, Kamis (15/10).

Delegasi Spanyol turut dihadiri Direktur Pengembangan Bisnis Jacinta Dominguez dan Direktur Strategi Komersial Fernando Delgado. Jazuli didampingi Sekretaris Jenderal PB MA H. Yanuar Arif Wibowo, S.H., M.I.Pol., Bendahara Umum PB MA H. Ulfi Khadafi, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial PB MA Muhammad Arif Kirdiat, serta Badan Pengurus Harian Universitas Mathla’ul Anwar Dr. Danang Aziz Akbarona.

Jazuli menyatakan MA berkomitmen terus memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM. “Kami melihat peluang kerja sama dengan Spanyol ini sebagai langkah strategis membuka akses lebih luas bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik Mathla’ul Anwar agar dapat belajar, mengembangkan keterampilan, serta memperoleh pengalaman internasional,” ujar Jazuli Juwaini.

Dia berharap penjajakan ini dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret, mulai dari pendidikan vokasional, beasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen, hingga pengembangan teknologi dan penelitian bersama. “Dengan demikian, kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat bagi generasi muda dan lembaga pendidikan MA,” katanya.

Kedua belah pihak menjajaki peluang kerja sama yang berpotensi dikembangkan bertahap, seperti program pendidikan vokasional bersama, pelatihan keterampilan bahasa, serta peluang beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa melanjutkan pendidikan di Spanyol. Peluang pekerjaan musiman, terutama bagi siswa SMK Mathla’ul Anwar dan mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan MA juga dibahas.

Program ini diharapkan menjadi salah satu alternatif memperluas pengalaman kerja dan wawasan internasional generasi muda sesuai ketentuan berlaku di negara tujuan. Kemungkinan pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, publikasi ilmiah, serta kerja sama pengajaran bahasa Indonesia dan Spanyol. Bidang teknologi digital, pemrograman (coding), dan kesehatan turut dibahas.

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Kolaborasi di berbagai bidang ini diharapkan memperkuat kompetensi peserta didik sekaligus mendorong pengembangan kapasitas perguruan tinggi dan lembaga pendidikan MA.

Mathla’ul Anwar, salah satu ormas Islam tertua di Indonesia, memiliki jaringan sekitar 3.000 lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi.