Mati Besok
Oleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Aneh. Belum juga ada tanggapan dari Indonesia soal tercapainya kesepakatan damai Amerika-Iran, padahal Indonesia semestinya amat sangat gembira. Dengan perdamaian itu, komplikasi persoalan di Indonesia sangat berkurang.
Sebelum ada perdamaian itu, saya sempat membayangkan Indonesia dalam keadaan adu cepat antara usaha perbaikan dengan bertambahnya komplikasi persoalan. Kalau komplikasinya lebih cepat, bahaya sekali. Bisa meledak.
Awalnya Indonesia bisa bersikap tetap tenang. Memang ada beberapa persoalan tapi kalau tidak terjadi komplikasi masih bisa diatasi: inflasi masih rendah, pertumbuhan ekonomi masih meningkat, cadangan devisa tinggi, ekspor-impor surplus, struktur perbankan sudah sangat kuat –sampai punya dana besar penjaminan deposito yang tidak pernah terpakai.
Ternyata perang Amerika-Iran berkepanjangan. Harga minyak tidak kunjung turun. Bursa saham ambruk. Rupiah merosot. Akan tetapi tetap tidak ada gejolak. Pemerintah masih yakin fondasi ekonomi kuat.
Akhirnya, mulai tampak tidak lagi kuat. Harga Pertamax terpaksa naik. Tajam. Sekitar 30 persen.
Mulailah terjadi satu komplikasi. Inflasi rendah yang selalu jadi peredam bisa berubah: kita tunggu angka inflasi dari BPS bulan depan.
Tanda-tanda akan terjadi komplikasi-lanjutan bisa direm dengan sukses: kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional diberhentikan, lalu ditangkap. Efisiensi di program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan.
Lomba cepat itu akan terus berlangsung. Cepat mana, bertambahnya komplikasi atau banyaknya perbaikan yang dilakukan pemerintah.
Aneh. Belum juga ada tanggapan dari Indonesia soal tercapainya kesepakatan damai Amerika-Iran, padahal Indonesia semestinya amat sangat gembira.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk PNS & PPPK, Gaji Sudah Disiapkan, soal Pengangkatan P3K Teknis Aman?
- BEM Bersatu Persoalkan Dugaan Jaringan Politik Letjen TNI (purn) Setyo Sularso dengan Tiyo Ardianto
- BEM Bersatu Menduga Tiyo Ardianto Terafiliasi Jaringan Politik, Nama Pensiunan Jenderal TNI Terseret
- Ketua Umum LOGIS 08: Prabowo Terbuka Terhadap Kritik, Ekonomi Nasional Terus Menguat
- Kesepakatan Damai AS-Iran Satu Paket, Serangan Israel ke Lebanon Adalah Pelanggaran
- Iran Merasa Diperlakukan Berbeda di Piala Dunia 2026