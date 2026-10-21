Matter Mos dan Dere Berkolaborasi Lewat Senyum Tidurnya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Matter Mos dan Dere merilis single terbaru yang bertajuk Senyum Tidurnya. Ini menjadi kolaborasi perdana antara keduanya.

Lagu Senyum Tidurnya bercerita tentang sebuah harap untuk bisa memiliki momen di mana otak, batin, dan hati bisa rehat dengan tenang di tengah ketidakpastian yang dihadapi. Harapan untuk bisa merasakan momen yang membuat senyum tidurnya.

Memiliki latar belakang yang serupa, Matter Mos dan Dere melewati proses penulisan karya ini mengalir dengan mudah dan natural.

Penggabungan nuansa hiphop dari Matter Mos serta permainan gitar ritmis dari Dere menawarkan sebuah kesegaran baru.

“Sebagai sesama anak Jakarta Timur, rasanya pengin saja kolaborasi sama Dere. Awalnya gue ingin melibatkan Dere di proyek yang sudah ada, tapi ketika Dere main ke rumah, kepikiran kenapa enggak buat kolaborasi yang benar-benar baru? Jadi proses itu mengambil 4 jam. We just work on it, find the melody, mencari lirik, apa segala macam di situ," ungkap Matter Mos, yang memiliki nama asli Fadhil Alamudi.

Dere mengatakan ide melodi gitar pada lagu Senyum Tidurnya sudah ada sekitar 2 tahun lalu.

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Akan tetapi, dia merasa suara gitar tersebut perlu penambahan yang pas.

"Tiba-tiba saat tulis bareng Matter Mos, ide gitarnya datang lagi dan ternyata suasananya benar-benar terasa ‘cocok’. Akhirnya, ide gitar itu langsung kami rekam, Matter Mos naikin pitch dan buat beat drumnya, lalu kami langsung isi-isi lirik. Setelah beberapa jam ngulik dan ngobrol ke sana ke mari, lagunya jadi,” jelas Dere.