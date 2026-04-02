Mau Bawa Minuman Beralkohol dari Luar Negeri? Ingat, Ada Batasannya!

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Bea Cukai Telukbayur menemukan seorang penumpang penerbangan internasional yang membawa 3 botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dari luar negeri pada awal Maret 2026.

Faktanya, jumlah tersebut melebihi ketentuan pembebasan yang berlaku, yakni maksimal satu liter per orang.

Kasus yang sempat ramai di media sosial ini seharusnya menjadi pengingat, karena penting bagi para pelaku perjalanan internasional untuk memahami aturan pembawaan barang kena cukai agar tidak mengalami kendala saat tiba di Indonesia.

Baca Juga: Bea Cukai Berikan Asistensi ke UMKM Agar Bisa Bersaing di Pasar Global

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 34 Tahun 2025.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan aturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat.

“Pengaturan ini dilakukan agar konsumsi dan peredaran barang kena cukai tetap terkendali serta tidak menimbulkan dampak negatif,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Barang kena cukai (BKC) sendiri merupakan barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya diawasi.

Contoh BKC meliputi hasil tembakau seperti rokok dan cerutu, etil alkohol atau etanol, serta minuman mengandung etil alkohol, seperti bir, anggur, dan arak.