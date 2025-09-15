menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Mau Beli Mobil Bekas Tetapi Kurang Paham? Layanan Ini Bisa Jadi Solusi

Mau Beli Mobil Bekas Tetapi Kurang Paham? Layanan Ini Bisa Jadi Solusi

Mau Beli Mobil Bekas Tetapi Kurang Paham? Layanan Ini Bisa Jadi Solusi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi mobil bekas yang berada di Showroom Focus Motor Gruop. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil bekas menjadi pilihan bagi paling tepat bagi seseorang yang ingin memiliki kendaraan.

Sebab, mobil bekas memiliki harga terjangkau dibanding yang baru.

Namun, tidak sedikit orang yang masih mengandalkan perasaan atau sekadar rekomendasi dari teman dalam menentukan pilihan.

Baca Juga:

Padahal keputusan terburu-buru dapat menimbulkan kerugiuan seperti kerusakan tersembunyi yang baru diketahui seusau membeli kendaraan tersebut.

Salah satu perusahaan e-commerce khusus otomotif berbasis teknologi, Garasi.id memiliki layanan inspeksi mobil.

Konsumen bisa mengambil langkah tersebut saat membeli mobil bekas.

Baca Juga:

Layanan itu membantu pembeli mengetahui kondisi riil kendaraan secara menyeluruh, karena ada 170 titik pengecekan yang meliputi mesin, kaki-kaki, bodi, hingga interior, serta menilai apakah harga mobil tersebut wajar sesuai kondisinya.

Ardyanto Alam, CEO Garasi.id mengatakan kehadiran layanan itu untuk konsumen membeli mobil dengan bijaksana, bukan dengan spekulasi.

Layanan ini bisa membantu masyarakat mengetahui kondisi riil mobil bekas secara menyeluruh sebelum memutuskan membelinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co