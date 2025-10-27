Mau Berburu Buku Murah di Big Bad Wolf NICE PIK2? Tenang, Banyak Cara ke Sana!

jpnn.com, JAKARTA - Sudah siap menjadi pemburu buku di Big Bad Wolf (BBW) Jakarta 2025 di NICE PIK2?

Event buku paling heboh tahun ini tersebut digelar 23 Oktober–2 November 2025 di NICE PIK2, tepatnya di West Entrance Hall 5–7.

Pintu BBW 2025 buka setiap hari pukul 09.00–22.00 WIB. Bagu buat yang enggak pernah puas berburu buku, BBW 2025 Jakarta buka penuh selama 24 jam pada Jumat–Sabtu!

Sebelum sibuk mencari buku incaran dan berebut diskon sampai 90 persen di BBW 2025 Jakarta, pastikan dulu cara paling gampang menuju NICE PIK2.

Kali ini, BBW bareng BCA sudah menyiapkan panduan transportasi super-lengkap agar para Wolfies -julukan pagi pengunjung dan penggemar BBW- bisa datang dengan nyaman dari mana pun!

Naik Bus? Banyak Pilihannya!

Mau berangkat dari pusat kota? Langsung saja naik TransJakarta rute T31 (Blok M–PIK 2) yang berhenti tepat di halte BBW NICE PIK 2.

Ada pula, Transjakarta BW9 rute Kota Tua–PIK yang bisa jadi pilihan. Bus ini melewati PIK Avenue, Fresh Market, sampai PIK 2 Pancoran.