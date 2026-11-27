jpnn.com, JAKARTA - Peruri mengimbau calon pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 untuk membeli Meterai Elektronik (e-Meterai) melalui kanal resmi guna menghindari penipuan.

Imbauan ini disampaikan agar pelamar dapat memenuhi persyaratan administrasi seleksi dengan aman dan memastikan keaslian meterai yang digunakan.

Sebelum membeli e-Meterai, calon pelamar diminta membaca pengumuman dari instansi yang dituju.

Informasi tersebut menjadi acuan untuk mengetahui dokumen yang memerlukan pembubuhan meterai sehingga pelamar dapat mempersiapkan berkas dan membeli e-Meterai sesuai kebutuhan.

Sebagai BUMN yang mendapat penugasan pemerintah untuk memproduksi Meterai Elektronik, Peruri menyediakan sejumlah kanal pembelian untuk memudahkan masyarakat.

Di tengah beragamnya penawaran melalui platform digital, calon pelamar diingatkan untuk memeriksa alamat situs atau nama aplikasi dan mencocokkannya dengan daftar kanal resmi sebelum melakukan pembayaran.

“Melalui berbagai pilihan kanal resmi yang tersedia, kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh Meterai Elektronik dengan mudah dan aman. Khususnya bagi calon pelamar CASN 2026, kami berharap kemudahan ini dapat membantu mereka dalam memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi berikutnya,” ujar Head of Digital Commercial Division Peruri, Shitta Marsella.

Adapun kanal pembelian e-Meterai melalui situs web meliputi meterai-elektronik.com, sign-it.id, xignature.co.id/e_meterai, materai.id, ezmeterai.id, skillacademy.com/e-materai, emetrai.com, tokogramedia.com/e-meterai/auth, meterai.digital, infocpns.id, pastisah.id, kledo.com/e-meterai, dan emeterai.posdigi.co.id.